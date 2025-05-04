في قلب النزاع… الشباب يبادرون لحماية المدنيين بالقانون

نظّمت دائرة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ضمن برنامج “الشباب يشارك”، جلسة تدريبية افتراضية بهدف تعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني، بمشاركة ثلاثين شابًا وشابة من مختلف مناطق البلاد.

وشهدت الجلسة نقاشًا تفاعليًا تناول محاور رئيسية في القانون الدولي الإنساني، من أبرزها المبادئ العرفية الأساسية، ودور القانون في حماية المدنيين وصون الكرامة الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة.

وأكد المشاركون خلال الجلسة على الأهمية المتزايدة لنشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل النزاعات المعاصرة في ليبيا والعالم، مشددين على ضرورة إشراك الشباب في جهود بناء السلام وتعزيز احترام القانون في مختلف السياقات.

يذكر أن برنامج “الشباب يشارك” هو مبادرة أطلقتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تهدف إلى تمكين الشباب الليبي وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة وصنع القرار، من خلال تنظيم جلسات حوارية وتدريبية تُعنى بحقوق الإنسان، وبناء السلام، والتوعية القانونية، والمشاركة المدنية.

ويسعى البرنامج إلى فتح المجال أمام الشباب من مختلف المناطق الليبية للتواصل، وتبادل الخبرات، والمساهمة في بناء مستقبل يعكس تطلعاتهم إلى الاستقرار والعدالة.