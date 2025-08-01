في قمة إسطنبول الثلاثية.. الدبيبة يؤكد رفض توطين المهاجرين

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، خلال مشاركته في القمة الثلاثية التي عُقدت اليوم في مدينة إسطنبول، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، على أهمية بناء شراكة إقليمية متوازنة تقوم على المصالح المشتركة والتعاون الاقتصادي.

وأشار الدبيبة إلى أن ليبيا قدمت تصورا متكاملا لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية من جذوره، مشددا على أن بلاده، إلى جانب دول القمة، ترفض بشكل قاطع توطين المهاجرين على أراضيها.

وقال الدبيبة: “ليبيا اليوم تستعيد دورها من موقع الشريك الفاعل، ونتحرك بثقة نحو استقرار شامل يرسّخ هيبة الدولة، ويخدم مصالح شعوب المتوسط، ويفتح آفاقًا جديدة للتكامل والتنمية المشتركة”.