في قمة الجولة الرابعة.. النصر يُحقق انتصاراً صعباً أمام الأخضر

حقق فريق النصر فوزاً صعباً أمام خصمه متصدر المجموعة الأولى فريق الأخضر، والتي اعتادت الجماهير خلال مواجهاتهم على وجود المنافسة والإثارة القوية.

وخلال المباراة، حقق فريق النصر الأهم بخطف 3 نقاط ثمينة بهدف متوسط الميدان بدر حسن بعد “اسيست” مميز من المحترف المالي سماكي في الدقيقة 38 من الشوط الأول.

وعاد من خلالها فريق النصر إلى سكة الانتصارات بعد خسارة أمام الأنوار خلال الجولة الماضية، ويستعيد بذلك الفريق توازنه بقيادة مدربه الأرجنتيني ميغيل أنخيل غاموندي.

وبهذا يرفع النصر رصيده إلى 21 نقطة ليستقر في المركز الثاني من المجموعة الأولى، فيما توقف رصيد الأخضر عند 26 نقطة، ورغم خسارته إلا أنه لازال محافظ على مركزه في صدارة المجموعة برصيد 26 نقطة.