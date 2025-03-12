في قمة الدوري المصري.. الأهلي يُقاطع «الديربي» والزمالك يُحقق 3 نقاط

حقق نادي الزمالك المصري 3 نقاط ثمينة خلال الديربي العربي الشهير الذي يجمعه مع جاره الأهلي المصري، بعد انسحاب الأهلي من القمة نظراً لعدم التزام رابطة الأبطال المصرية بجلب تحكيم أجنبي لهذه القمة.

وأعلن النادي الأهلي ظهر الثلاثاء بعد اجتماع عاجل لمجلس الإدارة، عن عدم لعب اللقاء بدون وجود تحكيم أجنبي للقمة، ولوح النادي أيضاً إلى الانسحاب من بطولة الدوري في حال احتساب نقاط المباراة للفريق الزملكاوي، وأسندت رابطة الأبطال مهمة تحكيم هذه القمة إلى طاقم تحكيمي مصري خالص.

واشتعلت ردود أفعال الجماهير المصرية بعد بيان الأهلي، وحاول رئيس الاتحاد المصري هاني أبوريدة تدارك الأمر من خلاله تواصله مع رؤساء اتحادات عربية لتكليف طاقم تحكيم عربي للقمة، حيث كان اسم الحكم الليبي الدولي معتز الشلماني مطروح بقوة على الطاولة ولكن نظراً لالتزام الحكم الليبي في دورة التحكيم الدولية بساحل العاج كانت عائق كبير أمام إسناد المهمة له، بالإضافة إلى ضيق الوقت الذي لم يسمح بتنقل أي طاقم تحكيمي عربي لقيادة هذه القمة.

وفي هذا الصدد حاول رئيس وزارة الشباب والرياضة المصري التدخل السريع، حيث تواصل مع الاتحاد السعودي لتكليف طاقم تحكيم سعودي لهذه القمة، وبالفعل تم تكليف طاقم تحكيمي وتم حجز رحلة خاصة لهم ووصلوا إلى العاصمة المصرية القاهرة في وقت متأخر.

الزمالك أعلن قبل القمة تمسكه بلعب القمة في موعدها، وبطاقمها التحكيمي المصري المُعلن عنه مسبقاً، ورفض أي تغير في التوقيت أو في التكليفات التحكيمية، وبعد انتهاء المباراة بانسحاب الأهلي تمسك نادي الزمالك في بيان صدر باحتساب نقاط المباراة لصالحه من قبل رابطة الأندية المصرية.