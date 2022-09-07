في كلمة أمام قواته.. «حفتر»: مستمرون في حربنا للتخلص من «الجراثيم»

تعهّد اللواء المتقاعد خليفة حفتر باستمرار الحرب على ما سماه الإرهاب، وأنّهم عازمون على التخلص من هذه «الجراثيم»، بحسب وصفه.

وقال حفتر في كلمة أمام قواته أنّه لا يمكن أن يطمئن والإرهاب من حوله، وأنّه سيعمل خلال الفترة القادمة على التخلص منه والشعب الليبي ينظر لقواته بأنها المنقذ.

وجائت كلمة اللواء المتقاعد خليفة حفتر أثناء المناورة العسكرية المُشتركة للواء 106 واللواء طارق بن زياد التابعان لقواته، في المنطقة الشرقية.

وشنّ حفتر في الرابع من أبريل عام 2019 حربا على العاصمة طرابلس مدعوما بقوات الفاغنر الروسية، أسفرت عن سقوط مئات الضحايا والدمار هائل الذي لحق بجنوب طرابلس، والذي لايزال قائما إلى اليوم.