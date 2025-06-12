في لحظة وفاء.. الداخلية تقف إلى جانب وزيرها الأسبق في مرضه

وجّه وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، إدارة العلاقات والتعاون الدولي بزيارة وزير الداخلية الأسبق، العقيد المتقاعد محمد خليفة الشيخ، الذي يمر حالياً بوعكة صحية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة الداخلية على ترسيخ قيم التكافل والاعتراف بعطاء من خدموا الوطن بإخلاص وتفانٍ، حيث عبّر الوزير عن تقديره الكبير لما قدمه العقيد الشيخ خلال مسيرته المهنية من جهود في خدمة الوزارة والوطن.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياستها الرامية إلى دعم كوادرها السابقة والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف، عرفاناً لما قدموه من تضحيات في سبيل أمن واستقرار البلاد.