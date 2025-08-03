في لفتة تقديرية… اتحاد العمال يكرم قيادات من وزارة الداخلية

استقبل وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء محمود سعيد، صباح اليوم، بديوان الوزارة، رئيس الاتحاد الوطني العام لعمال ليبيا وعدداً من رؤساء المكاتب التابعة له، وذلك بحضور مدير مكتب الوكيل، اللواء طارق كعيبة.



وخلال اللقاء، قام رئيس الاتحاد بتقديم درع “التميّز والتقدير” لكل من اللواء محمود سعيد واللواء طارق كعيبة، تكريماً لمجهوداتهما الملموسة، وتقديراً للدعم المتواصل الذي قدماه للاتحاد الوطني العام لعمال ليبيا.

وشهد اللقاء استعراض أبرز جهود الاتحاد في حماية حقوق العمال، والعمل على تحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية، فضلاً عن تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتذليل التحديات التي تواجه هذه الشريحة الحيوية في المجتمع.

من جانبه، أعرب اللواء محمود سعيد عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة، مؤكداً التزام وزارة الداخلية بدعم كل المبادرات الوطنية الرامية إلى تمكين العمال وتحسين ظروفهم، متمنياً للاتحاد مزيداً من النجاح والتقدم.