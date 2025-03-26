في لقاء مؤجل.. برشلونة يُواجه نظيره أوساسونا

يستقبل فريق أوساسونا نظيره نادي برشلونة الإسباني ضمن منافسات 27 من الدوري الإسباني، وذلك في لقاء مؤجل بملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

ويخوض فريق برشلونة مباراته، وسط غيابات عديدة أبرزها غياب الثنائي المهاجم البرازيلي رافينيا والبرازيلي الآخر أراوخو بسبب إلتحاقهم المتأخر بالفريق، ومشاق السفر إلى إسبانيا بعد انتهاء مبارياتهم الدولية مع منتخب البرازيل.

وتحدث المدرب الألماني لفريق برشلونة هانزي فليك عن اللقاء في المؤتمر الصحفي قائلاً: “نحن الآن في وضع مختلف. اللاعبون لعبوا مع منتخباتهم، لكن علينا خوض هذه المباريات.. لذلك أقول ربما يمكننا التحدث الآن عن مباراة أوساسونا، وإن كان توقيتها مناسبًا”.

‏وأضاف: “عندما نلعب خارج ملعبنا، دائمًا هكذا تكون المباراة في التاسعة مساءً. نصل متأخرين جدًا، الساعة الثالثة فجرًا أو نحو ذلك، وهذا يؤثر على تعافي اللاعبين.. بصراحة، لست سعيدًا بهذا الوضع.. وعندما تنظر إلى الدوريات الأخرى، كيف يتعاملون مع الفرق التي تلعب في دوري الأبطال، تجد أن الوضع مختلف تمامًا عن هنا”.

‏وتابع مدرب برشلونة: “أعتقد أنه عندما تلعب في دوري الأبطال، لا يجب أن يكون الأمر فقط ريال مدريد و برشلونة، بل يجب حماية الفرق الإسبانية، حتى تحقق النجاح.. لكن لا يمكنني تغيير هذا الواقع، لا أستطيع تغييره.. نحن لا نبحث عن أعذار، هذا فقط رأيي، وقد طلبتَ رأيي فشاركته معك.. نحن نستعد، والفريق جاهز. الشيء الوحيد الذي يجب أن نأخذه في الاعتبار هو الحمل البدني على اللاعبين، وأيضًا من قدّم أداءً جيدًا في التدريبات اليوم وفي الأيام الماضية. هذا ما يجب أن نراقبه”.

‏وأردف: “غدًا سنذهب من أجل الفوز، لأنني أعتقد أن لدينا جودة كبيرة جدًا في هذا الفريق، ويمكننا الفوز على أي فريق، حتى في حال غياب بعض اللاعبين. لذلك، تركيزنا منصب على هذه المباراة، ونحن متفائلون جدًا”.