في لقاء مع الدبيبة.. الطوارق يشيدون بتحسن الأوضاع ويدعمون جهود المصالحة

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وفدًا من مشايخ وأعيان قبائل الطوارق، في لقاء تناول قضايا التنمية المحلية وتعزيز الاستقرار في الجنوب، إلى جانب دعم جهود المصالحة الوطنية.



وأعرب الدبيبة، خلال اللقاء عن تقديره للدور الوطني والمسؤول الذي تؤديه قبائل الطوارق في الحفاظ على استقرار الجنوب ودعم وحدة ليبيا، مؤكدًا حرص الحكومة على توفير الخدمات الأساسية ودفع عجلة التنمية في مناطق الطوارق، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة بين جميع أبناء الشعب الليبي.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة منفتحة على كل القوى الوطنية الساعية إلى تعزيز وحدة البلاد وتجاوز الانقسامات، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود الجميع لبناء دولة مستقرة وآمنة.

من جانبهم، أكد مشايخ وأعيان الطوارق دعمهم الكامل لحكومة الوحدة الوطنية، مشيدين بالجهود الحكومية المبذولة لتحسين الأوضاع المعيشية في مختلف مناطق ليبيا، خاصة في الجنوب، وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.