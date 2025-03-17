في ليلة عدم النزول عن الصدارة.. برشلونة يُحقق بريمونتادا فوزاً كبيراً

حقق فريق برشلونة الإسباني فوزاً كبيراً على مستضيفه فريق أتلتيكو مدريد بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين، بعد أن قلب برشلونة تأخره بهدفين نظيفين في ظرف 20 دقيقة إلى فوز مثير بأربعة أهداف.

‏لن تسقُط في ملعبك إلا عندما يزُورك برشلونة.. كلمات لم تأت من فراغ، ريمونتادا تاريخيّة يقلب الطاولة بها برشلونة على أتلتيكو مدريد في معقله!.

برشلونة يعود من بعيد ويفوز 4-2 على أتلتيكو مدريد بعد تأخره بهدفين نظيفين، ليخطف صدارة الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن ريال مدريد، مع تبقي مباراة مؤجلة للبارسا أمام آوساسونا.

هانز فليك المدرب الألماني قلب المباراة بتعديلات وتغييرات قلب بها النتيجة بعودة مجنونة خلال 6 دقائق، وتعزيز الفوز في اللحظات الأخيرة.

إحصائيات قمة الليغا كانت مذهلة لهانز فليك أمام أتلتيكو مدريد، ريمونتادا مرتين بعد التأخر بفارق هدفين، سجل 8 أهداف في 3 مباريات ضد سيميوني، 19 فرصة محققة للتسجيل أمام الروخيبلانكوس.

برشلونة يُنهي سلسلة أتلتيكو التي أمتدت إلى 14 مباراة متتالية دون خسارة على أرضه، ليؤكد أنه الوحيد القادر على إسقاط رجال سيميوني في معقلهم، للموسم الثاني على التوالي وينهي سلسلة اللاخسارة للأتليتكو على أرضه.

‏في الليغا، برشلونة يرفض النزول عن القمة في ليلة تعزيز الصدارة ويشعل الصراع والمنافسة امام خصمه اللدود ريال مدريد فيما تبقى من جولات قادمة.