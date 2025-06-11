في مؤتمر جنيف.. الوفد الليبي يناقش مستقبل العمل والمعايير الدولية

يواصل وفد وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المشاركة النشطة في أعمال الدورة الـ(113) لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد حاليًا بمدينة جنيف السويسرية. حيث يشارك الوفد بفاعلية في اللجان الفنية المنبثقة عن المؤتمر، التي تناقش قضايا محورية تتعلق بمستقبل العمل على الصعيد العالمي.



وشارك أعضاء الوفد في عدد من اللجان المتخصصة، منها:

لجنة وضع المعايير بشأن العمل اللائق في اقتصاد المنصات (CNP)،

لجنة المناقشة العامة حول تعزيز التحولات نحو الاقتصاد الرسمي (CDG)،

لجنة وضع المعايير المتعلقة بالمخاطر البيولوجية في بيئة العمل (CNB)،

إضافة إلى لجنة تطبيق المعايير (CAN) التي تتابع تنفيذ اتفاقيات العمل الدولية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص ليبيا على تعزيز حضورها الدولي، وتأكيد التزامها بتطبيق معايير العمل الدولية وتحسين بيئة العمل، إلى جانب الاستفادة من تبادل الخبرات مع الدول الأعضاء والمساهمة في صياغة السياسات والتوصيات التي تدعم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة محلياً وعالمياً.