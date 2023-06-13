في مؤتمر صحفي مشترك.. «تاياني» و«بلينكن» يوجهان رسائل إلى ليبيا وتونس

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تونس، الدولة المثقلة بالديون والتي تواجه أزمة مهاجرين، إلى التوصّل لاتّفاق مع صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ اقتصادي.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني في واشنطن إنّه من الواضح أنّ تونس بحاجة إلى مزيد من المساعدة إذا أرادت تجنّب الانزلاق إلى هاوية اقتصادية.

وأضاف بلينكن أنّ الولايات المتّحدة سيكون موقفها مُرحِّباً إذا قدّمت الحكومة التونسية إلى صندوق النقد الدولي خطّة إصلاح معدّلة يمكن للصندوق أن يعمل عليها.

من جهته، شدّد تاياني خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع بلينكن على أنّ استقرار تونس واستقرار ليبيا، أمران حاسمان لاستقرار منطقة البحر المتوسط.

وتشكّل تونس مصدر قلق لأوروبا، وبخاصة لإيطاليا، بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها وتزايد المهاجرين الذي ينطلقون من سواحلها القريبة جداً من السواحل الإيطالية بقصد الوصول إلى أوروبا.