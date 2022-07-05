في مبادرة من مقترحين.. سيف الإسلام القذافي يخرج للساحة السياسية من جديد

أعلن المترشح للانتخابات الرئاسية سيف الإسلام القذافي عن مبادرة سياسية تحصلت شبكة “عن ليبيا” على نسخة منها، والتي تتضمن مقترحين للخروج من الأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد.

وتضمّن المقترح الأول، أن تقوم جهة ما محايدة بوضع الترتيبات القانونية والتنفيذية، عاجلة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية غير إقصائية يشارك فيها الجميع، دون إقصاء ويترك القرار للشعب الليبي.

ونص المقترح الثاني، أن تنسحب الشخصيات الجدلية من الانتخابات الرئاسية بشكل جماعي بدون استثناء، وتجرى الانتخابات الرئاسية بدونهم لإنقاذ البلاد، كمحاولة اخيرة لوضع حل سلمي للأزمة.

وذكر نجل القذافي في مبادرته أنّ الحل في ليبيا هو سلمي وليس عسكري، ويقضي بإجراء انتخابات ويتحمل الشعب الليبي مسؤوليته، في أن يختار من يريد أن يمثله ويخرجه من الأزمة الليبية.

وقال القذافي إنّ جميع من في المناصب متمسكين بالسلطة، من أجل المكاسب المادية والمعنوية التي تحصلوا عليها جراء وجودهم في المناصب السيادية، مشيرا إلى أنّ هذا الأمر أصبح واضحا لليبيين والمجتمع الدولي.

وتابع القذافي الإبن، أنّ الوضع في ليبيا يتأزم كل يوم أكثر من اليوم الذي قبله، وباب تطور الأزمة مفتوح على جميع الاحتمالات، وأنّ الجميع يرفض تقديم التنازلات، مضيفا أنّ البلاد ستكون قادمة على أحداث كبيرة وجسيمة.