في مباراة تاريخية.. «أسود الأطلس» يفوز على البرازيل بهدفين مقابل هدف

حقق المنتخب المغربي لكرة القدم، السبت، أول فوز عربي على البرازيل خلال مباراة ودية جمعتهما بمدينة طنجة، شمالي المغرب.

وانتصر «أسود الأطلس» بهدفين مقابل هدف واحد في أول مباراة للفريقين بعد مشاركتهما في مونديال قطر، حيث سجل سفيان بوفال، الهدف الأول في المباراة، وهو أيضا الهدف المغربي الأول في مرمى البرازيل في التاريخ.

فيما سجل عبد الحميد صبيري الهدف الثاني للمنتخب المغربي. في حين سجل كاسيميرو الهدف الوحيد للبرازيل، ليخوض المغرب ثلاث مباريات سابقة مع البرازيل انتهت كلها بتفوق فريق «السيليساو».

وتأتي المباراة الودية بين المغرب والبرازيل في إطار استعداد المنتخب المغربي لتصفيات نهائيات كأس إفريقيا بساحل العاج في 2024.

ويتصدر منتخب البرازيل لائحة المنتخبات العالمية، بحسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في حين يحتل المنتخب المغربي المرتبة 11 بعد حلوله الرابع في مونديال قطر العام الماضي.

وكان «أسود الأطلس» قد حقق إنجازا تاريخيا خلال مشاركته في كأس العالم بقطر، بعد أن بلغ دور نصف النهائي، وأصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصل لهذا الدور.