في مثل هذا اليوم.. «حفتر» يُعلن الحرب على العاصمة طرابلس

يصادف اليوم 4 أبريل 2023م، الذكرى الرابعة لإعلان خليفة حفتر الحرب على العاصمة طرابلس.

ففي مثل هذا اليوم 4 أبريل من العام 2019 أعطى خليفة حفتر، إشارة دخول قواته إلى العاصمة طرابلس لتحريرها من قبضة الجماعات المسلحة، بحسب وصفه في كلمة آنذاك.

وقال خليفة حفتر في كلمة مسجلة لقواته، إنه قد حان موعد “الفتح المبين” للعاصمة طرابلس لتحريرها، على حد تعبيره.

وتقدمت في الرابع من أبريل 2019 قوات حفتر إلى مدينة غريان وسيطرت عليها، ثم اتجهت نحو ضواحي طرابلس، لتستمر الحرب لمدة عام كامل تسببت في خسائر فادحة في الأرواح والعتاد والممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى تدمير بيوت المواطنين ونزوح مئات العائلات.

وردا على هجوم قوات حفتر، أعلن الناطق باسم قوات الجيش التابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقاً محمد قنونو، انطلاق عملية “بركان الغضب” لصد عدوان حفتر على طرابلس.

وفي يوم 4 يونيو 2020 أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني أن قواتها أصبحت تسيطر على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس، بعدما طردت آخر من بقي فيها من قوات خليفة حفتر، وفي يوم الجمعة 5 يونيو 2020 أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني بسطت سيطرتها على كامل مدينة ترهونة، بعد الهجوم عليها من 4 محاور، كما أعلنت يوم السبت 6 يونيو 2020 قوات حكومة الوفاق الوطني تحرير منطقة الوشكة المحيطة بمدينة سرت من قوات خليفة حفتر، بعد مطاردة فلولهم المنسحبة من العاصمة طرابلس.