في مستجدات محاكمة داني ألفيش.. قد يُغادر السجن بعد 5 أشهر

كشفت صحيفة “ديلي ميل” أن اللاعب البرازيلي داني ألفيش، والمحكوم عليه بالسجن 4 أعوام ونصف، قد يغادر السجن بعد أقل من 5 أشهر ، إذا كان سلوكه حسناً.

ويواجه داني ألفيش (40 عاماً) حكما بالسجن لأربعة أعوام ونصف، بالإضافة إلى تغريمه 150 ألف يورو بسبب اغتصابه فتاة في ملهى ليلي بمدينة برشلونة صباح يوم 31 ديسمبر 2022، بينما دخل الحبس يوم 20 يناير من العام الماضي.

ووفقاً للصحيفة فإن قانون العقوبات الإسباني يسمح بإطلاق سراح المحكوم بالحبس إذا أمضى ثلث المدة، وكان كان سلوكه حسناً، بينما تم احتساب عقوبة ألفيش ابتداء من يناير 2023 ما يعني أنه سيكمل ثلث المدة في يوليو المقبل.

وإن فشل ألفيش بالحصول على إطلاق سراحه، فإنه سينتظر حتى أبريل من العام المقبل ليكون بإمكانه قضاء عطلة نهاية الأسبوع خارج السجن وكذلك المبيت في منزله، ومجدداً يعتمد ذلك على حسن سلوكه.

وأكدت محامية ألفيش أنه سيستأنف الحكم، مضيفة: السجن لمدة 4 أعوام ونصف أفضل من 9 أو 12 عاماً.