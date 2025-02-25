في مستهل زيارته الرسمية.. رئيس الوزراء القطري يستقبل «الدبيبة» في الدوحة

في مستهل زيارته الرسمية إلى دولة قطر.. استقبل محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، والوفد المرافق له في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة.

وخلال الاجتماع، “تم التباحث حول تعزيز التعاون في الملفات المشتركة بين البلدين، حيث ناقش الجانبان ترتيبات عودة خطوط الطيران بين البلدين، في إطار دعم قطاع الطيران المدني وتعزيز الربط الجوي بين البلدين”.

كما تم خلال الاجتماع، “مراجعة التقدم المحرز في ملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري والمشاريع الاستراتيجية المشتركة، التي يجري تنفيذها وفق خطط العمل المتفق عليها، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الإعلام والتدريب الإعلامي، بما يسهم في تطوير القدرات الوطنية في هذا القطاع”.

وشهد اللقاء “تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بما يخدم الاستقرار والتنمية في المنطقة”.

هذا “ورافق الدبيبة، في زيارته وزير والمواصلات محمد الشهوبي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ومستشار الأمن القومي إبراهيم الدبيبة”.