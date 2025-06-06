في مشهد جامع.. رؤساء وزعماء عرب يؤدون صلاة العيد ويؤكدون على قيم التآخي والوحدة

أدى عدد من القادة والرؤساء العرب صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في بلدانهم، وسط أجواء روحانية وحضور شعبي ورسمي واسع.

ففي سوريا، أدى الرئيس أحمد الشرع صلاة العيد في مصلى قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين.

السيد الرئيس أحمد الشرع يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في مصلى قصر الشعب بدمشق إلى جانب مفتي الجمهورية وكبار المسؤولينhttps://t.co/CQEHBsviUL#الإخبارية_السورية pic.twitter.com/MRLKnFsekG — الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) June 6, 2025

وفي الإمارات، أدى رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الصلاة في جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي، محاطًا بجمع من المواطنين والمقيمين.

سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله ورعاه، يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي 🇦🇪

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أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أدى صلاة عيد الأضحى في مصلى لوسيل بالعاصمة الدوحة، بحضور عدد من كبار الشخصيات القطرية.

فيديو| حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يؤدي صلاة #عيد_الأضحى المبارك مع جموع المصلين في مصلى #لوسيل pic.twitter.com/EcDhad04JD — صحيفة الشرق – قطر (@alsharq_portal) June 6, 2025

وفي مصر، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي جموع المصلين في صلاة العيد من مسجد مصر الكبير في العاصمة الإدارية الجديدة.

"الله أكبر كبيرا والحمد الله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا".. تكبيرات عيد الأضحى المبارك بحضور الرئيس السيسي من داخل مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة pic.twitter.com/Nqyjcz8RZf — ONtvLIVE (@ONliveEgypt) June 6, 2025

سلطان عمان هيثم بن طارق أدى الصلاة في جامع السلطان قابوس بولاية نزوى في محافظة الداخلية، بحضور عدد من المسؤولين والمواطنين.

كما أدى ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الصلاة في مسجد الدولة الكبير، أحد أبرز المعالم الدينية في البلاد.

وفي السودان، شارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس المصلين في أداء صلاة عيد الأضحى بمسجد قباء في مدينة بورتسودان.

رئيس مجلس الوزراء يؤدي صلاة العيد بمسجد قباء بمدينة بورتسودان



أدى رئيس مجلس الوزراء الانتقالي د. كامل إدريس صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد قباء بمدينة بورتسودان بحضور والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور، حيث تبادل التحايا والتهاني مع المصلين.#سونا #السودان pic.twitter.com/c2LipeOXC3 — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) June 6, 2025

وشهدت صلاة العيد هذا العام حضورًا واسعًا من المواطنين في مختلف الدول العربية، وسط أجواء احتفالية وتدابير أمنية وتنظيمية خاصة بالمناسبة.