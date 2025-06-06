في مشهد جامع.. رؤساء وزعماء عرب يؤدون صلاة العيد ويؤكدون على قيم التآخي والوحدة

عين ليبيا | نُشر: الجمعة، 6 يونيو 2025 - 10:47 نُشر: الجمعة، 6 يونيو 2025 - 10:47
دولي
الإخبارية
الرئيس السوري أحمد الشرع يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في مصلى قصر الشعب بدمشق

أدى عدد من القادة والرؤساء العرب صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في بلدانهم، وسط أجواء روحانية وحضور شعبي ورسمي واسع.

ففي سوريا، أدى الرئيس أحمد الشرع صلاة العيد في مصلى قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين.

وفي الإمارات، أدى رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الصلاة في جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي، محاطًا بجمع من المواطنين والمقيمين.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أدى صلاة عيد الأضحى في مصلى لوسيل بالعاصمة الدوحة، بحضور عدد من كبار الشخصيات القطرية.

وفي مصر، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي جموع المصلين في صلاة العيد من مسجد مصر الكبير في العاصمة الإدارية الجديدة.

سلطان عمان هيثم بن طارق أدى الصلاة في جامع السلطان قابوس بولاية نزوى في محافظة الداخلية، بحضور عدد من المسؤولين والمواطنين.

كما أدى ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الصلاة في مسجد الدولة الكبير، أحد أبرز المعالم الدينية في البلاد.

وفي السودان، شارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس المصلين في أداء صلاة عيد الأضحى بمسجد قباء في مدينة بورتسودان.

وشهدت صلاة العيد هذا العام حضورًا واسعًا من المواطنين في مختلف الدول العربية، وسط أجواء احتفالية وتدابير أمنية وتنظيمية خاصة بالمناسبة.

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