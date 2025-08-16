مشهد صادم.. أعلام إسرائيل ترفرف بمظاهرات السويداء وسوريا تتهم تل أبيب بإشعال الفتنة

شهدت مدينة السويداء السورية، اليوم السبت، مشاهد غير مسبوقة خلال المظاهرات التي خرجت في المحافظة ذات الغالبية الدرزية، حيث أفادت وسائل إعلام عبرية، بينها القناة 12 وهيئة البث الإسرائيلية، بقيام بعض المتظاهرين برفع العلم الإسرائيلي، مع ترديد دعوات للتدخل الإسرائيلي لحماية سكان السويداء مما وُصف بـ”هجمات المسلحين”.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، العلم الإسرائيلي مرفوعًا خلال مظاهرة حاشدة، الأمر الذي أثار موجة من الجدل والغضب على المستويين الرسمي والشعبي في سوريا.

وفي أول تعليق رسمي، وصف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ما حدث بأنه “فتنة طائفية افتعلتها إسرائيل”، مؤكدًا رفض بلاده “استغلال أهالي السويداء من قبل إسرائيل أو غيرها”، ومشددًا على أن حماية السويداء وسكانها تقع ضمن مسؤوليات الدولة السورية وحدها.

من جهته، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤول عسكري إسرائيلي تأكيده أنه لا توجد أي وعود أو التزامات من جانب إسرائيل تجاه الطائفة الدرزية في سوريا، لا على مستوى الاعتراف بدولة، ولا على مستوى التمويل.

ويأتي هذا التطور في ظل توترات مستمرة في الجنوب السوري، وتصاعد حالة الاحتقان الشعبي في بعض المناطق، وسط اتهامات متبادلة بين أطراف محلية وخارجية بالسعي لتأجيج الأوضاع لتحقيق أجندات سياسية.