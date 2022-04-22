في مكالمة مع «باشاغا».. «وليامز» تؤكد على أن تدار عائدات النفط بطريقة شفافة

قالت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز إنّا اتفقت مع رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا على أن تدار عائدات النفط بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة وتوزيعها بشكل عادل على جميع الليبيين.

وذكرت وليامز أنّها طالبت باشاغا خلال اتصال هاتفي، بضرورة الحفاظ على الهدوء المطلق على الأرض في ظل الاستقطاب السياسي المتزايد، مشددة على ضرورة عزل إنتاج النفط الليبي عن التسلح لأغراض سياسية ودعوت إلى رفع الحصار النفطي.

وأطلعت وليامز، رئيس الحكومة اليبية على نتائج اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة والتي جمعت مجلسا النواب والأعلى للدولة، مجددة التأكيد على أنها عقدت من أجل وضع إطار دستوري لضمان إجراء الانتخابات في جدول زمني محدد وباسرع وقت ممكن.