في مكالمة هاتفية.. المنفي يبحث مع نظيره النيجري عدة ملفات أمنية وعسكرية

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس النيجر محمد بازوم، عدداً من الملفات الأمنية والعسكرية، منها مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، وتأمين الحدود، ومنع الجرائم العابرة لها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، تناول العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين، بجانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكّد المنفي لنظيره النيجري على ضرورة تعزيز العمل في إطار تجمع دول الساحل والصحراء وعلى أهمية خطوة إعادة مقر التجمع إلى العاصمة طرابلس.

وأشار المنفي وفق البيان إلى أنّ ليبيا لن تدخر جهداً في تقديم الدعم للنهوض مجدداً بالتجمع، وتفعيله وتذليل كافة الصعوبات التي تعيق أداء مهامه.

من جانبه أعرب رئيس النيجر، عن دعم ومساندة بلاده لعودة تجمع دول الساحل والصحراء إلى مقره الأصلي في طرابلس، لما يمثله التجمع من قوة إقليمية ذات أهمية عالمية، والذي سيمنح للقارة الإفريقية في بوابتها الشمالية ثقلها الاستراتيجي القوي.