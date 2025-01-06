في ملحمة كروية.. «ليفربول» يتعثّر على أرضه أمام «مانشستر يونايتد»

فرض فريق مانشستر يونايتد التعادل على مضيفه ليفربول على أرضه وبين جماهيره (2-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، في قمة منافسات الجولة 20 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

افتتح المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز التسجيل لفريق مانشستر يونايتد عند الدقيقة 52. ورد المهاجم الهولندي كودي خاكبو بهدف التعادل بحلول الدقيقة 59، ومن ثم سجل زميله المهاجم المصري محمد صلاح هدف التقدم “للريدز” عند الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

واقتنص المدافع الإيفواري أماد ديالو هدف التعادل لفريق “الشياطين الحمر” بحلول الدقيقة 80 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب “أنفيلد”.

وتعادل فريق ليفربول لأول مرة بعد ثلاثة انتصارات متتالية، واكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 46 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري، ولديه مباراة مؤجلة أمام جاره إيفرتون.

في المقابل تعادل فريق مانشستر يونايتد بعد ثلاث هزائم متتالية وتقدم مركزا واحد إلى الثالث عشرة على سلم الترتيب برصيد 23 نقطة فقط.

وجاء هدف النجم المصري محمد صلاح، البالغ من العمر 32 عامًا، من علامة الجزاء عند الدقيقة 70 من زمن المباراة.

ووصل صلاح للمساهمة التهديفية رقم 31 في مسابقة البريميرليغ هذا الموسم 2025/2024، إذ أحرز 18 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة.

وبَاتَ محمد صلاح أول لاعب على مر تاريخ المسابقة يصل إلى هذا العدد من المساهمات التهديفية في أول 19 مباراة، متجاوزاً اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز الذي ساهم في تسجيل 30 هدفاً خلال موسم 2014/2013.