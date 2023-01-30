مالطا تمنح ترخيص استكشاف نفطي بالمتوسط

منحت الحكومة المالطية ترخيصا لشركة نفطية للاستكشاف في مناطق بحرية متنازع عليها مع ليبيا وإيطاليا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية عن صحيفة “مالطا تو داي”.

وقالت الصحيفة إن السلطات المالطية منحت الترخيص لشركة “ألبيون إنيرجي” في منطقتين بحريتين، كانتا محل نزاع بين ليبيا ومالطا، هما 2 و7 اللتين تغطيان نحو 18000 كيلو مترا مربعا من الجرف القاري المالطي.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة المالطية لم تذكر إذا ما كانت خلافاتها حول المنطقتين مع إيطاليا وليبيا قد حُلّت أم ما زالت مستمرة.

وبحسب الصحيفة فإن المنطقة التي منحت مالطا ترخيصًا للاستكشاف فيها، سبق وأرسلت إليها ليبيا عام 1980 زوارق بحرية، لوقف عمليات التنقيب فيها، بعدما منحت مالطا حينها، رخصة استكشاف لشركة إيطالية.

ووصلت القضية إلى محكمة العدل الدولية، التي حكمت بأن المنطقة خط وسط بين مالطا وليبيا، ولكن تم تعطيل الحكم بسبب مطالبة إيطاليا بحقوقها في المنطقة.

ودخلت الحكومة المالطية في اتفاقية دراسة استكشافية لمدة عامين مع شركة “ألبيون إنيرجي” مع إمكانية تمديدها لمدة عامين آخرين، مع مراعاة برنامج عمل إضافي.