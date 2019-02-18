في موسمه الأول مع اليوفي.. رونالدو يُسيطر على أرقام الدوري الإيطالي

أصبح أغلب عشاق كريستيانو رونالدو يتقبلون بل ويشيدون بالقرار الذي اتخذه نجمهم المفضل الصيف الماضي بالرحيل عن ريال مدريد من أجل الانضمام ليوفنتوس، بعدما كانوا يعارضون بشدة هذه الفكرة.

حيث أن تغيير موقف عشاق “الدون” لم يأت محض الصدفة، بل جاء بعد الأداء الجيد الذي يقدمه صاحب الـ34 عاماً منذ انضمامه للسيدة العجوز مطلع الموسم الحالي، والأرقام تؤكد ذلك، فبعد انقضاء 24 جولة من الدوري الإيطالي، ينفرد رونالدو بصدارة قائمة هدافي يوفنتوس والكالتشيو برصيد 19 هدفا، كما أنه أكثر من صنع الأهداف في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وساهم في ما مجموعه 27 هدفاً لليوفي.

هيمنة رونالدو على أرقام الدوري الإيطالي جعلت يوفنتوس يتربع على عرش صدارة “الكالتشيو” بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه، وتبدو مسألة حفاظه عن لقبه مسألة وقت ليس إلا.