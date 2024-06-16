في موقف طريف.. أضحية العيد تهرب وتثير الفزع في شوارع الدوحة

مع حلول عيد الأضحى المبارك، تشهد شوارع بعض الدول العربية مواقف طريفة لهروب الأضاحي من أصحابها.

ففي فيديو متداول، نشرته حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر عجل يركض في شوارع الدوحة، فيما يمكن رؤية أحدهم يتمشى بشكل طبيعي.

كما ظهر في الفيديو شخص آخر وهو يحاول الهروب خوفاً من الأضحية، لتتم مطاردة العجل في محاولة للسيطرة عليه.

وفي مثل هذه الأيام مع قدوم عيد الأضحى تشهد الدول العربية مواقف طريفة وكوميدية حيث يوثق الأهالي فيديوهات لهروب ثيران وأضاحي قبل ذبحها وإثارتها للرعب والفزع في الشوارع.

ويعزى هروب الأضحية إلى سلوكيات بعض المضحين الخاطئة، حيث يقوم بعض المضحين بذبح الأضاحي أمام بعضها البعض، وهذا قد نهى عنه الشرع الشريف.

كما أن المضحي لا يقوم بتهيئة الأجواء للأضحية، من سقيها الماء وعزلها قبل ذبحها بيومين، وفق ما ذكره الشيخ محمد عبد العزيز العالم بالأوقاف المصرية في وقت سابق.