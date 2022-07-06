في نهاية قمتهما.. روما وأنقرة يرفضان أي عمل أحادي الجانب في ليبيا

أكدت إيطاليا وتركيا التزامهما بسيادة ليبيا وسلامة أراضيها معبّرين عن رفضهم لأي عمل أحادي الجانب من شأنه أن يؤدي إلى عنف أو انقسامات أكبر في البلاد.

جاء ذلك في البيان المشترك الصادر عن القمة الحكومية بين أنقرة وروما، شددا فيه على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في جميع أنحاء البلاد في أسرع وقت ممكن، على أساس قانوني متين، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إنّ الاستقرار والسلام في ليبيا هما من أولويات كل من إيطاليا وتركيا وأنّ لدى البلدين منظور مشترك وأهداف واحدة، وأنّهم اتفقوا على العمل لبذل كل ما في وسعهم لإعادة السلام والاستقرار إلى ليبيا.