في نهاية ملتقاهم.. مكونات برقة تؤكد على ضرورة التخلص من الأجسام السياسية

أكّدت المكونات الاجتماعية في برقة على ضرورة التخلص السريع من الأجسام السياسية الموجودة واصفين إيّاها بأنّها منتهية الولاية.
المكونات الاجتماعية برقة وفي بيانهم الختامي لملتقى سلوق دعت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 إلى دمج التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة.
وأكّدت مكونات برقة بشكل حازم على وحدة ليبيا وحرمة الدم الليبي ومحاربة التطرف والعنف بين الأخوة، والتشديد وبكل قوة ضرورة استكمال الاستحقاقات الانتخابية في مدة أقصاها نهاية هذا العام.
ودعت مكونات برقة إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة ونبذ خطاب الكراهية، قائلة: «الشعب لم يعد قادرًا على تحمّل المراحل الانتقالية وسنلجأ إلى التصعيد إذا لم تجر الانتخابات قبل نهاية العام».
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