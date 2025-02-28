في هذا البلد.. مقتل 8500 شخص منذ بداية العام!

أعلن وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، باتريك مويايا، “ارتفاع حصيلة ضحايا الصراع في شرق البلاد إلى أكثر من 8500 قتيل و5700 جريح منذ يناير الماضي”.

وقال مويايا في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة، روجر كامبا، إن “السلطات قامت حتى الآن بدفن 8500 جثة خلفتها المذبحة “الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية”، وأضاف: “سجلنا حتى الآن 5700 جريح في شرقي البلاد وذلك منذ يناير الماضي”.

وكانت رئيسة وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية، جوديث سومينوا، أعلنت، الاثنين الماضي، أن “حصيلة ضحايا النزاع في شرق البلاد تجاوزت 7000 قتيل منذ يناير الماضي”، وأعلن “تحالف نهر الكونغو المتمرد، الذي يضم جماعة “إم 23″، في 26 يناير الماضي، الاستيلاء على غوما، عاصمة محافظة شمال كيفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية”.

هذا “وتشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية، منذ عام 2022، تصعيدًا للصراع بين القوات الحكومية وقوات المتمردين المسيطرة على شرقي البلاد”.