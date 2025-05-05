في يومها الوطني.. المفوضية تحتفي بعطاء المرأة وتعزز بيئة العمل الداعمة

نظمت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، احتفالية بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، وذلك بالمركز الإعلامي بالمفوضية، بحضور عضو مجلس المفوضية السيدة رباب حلب، وعدد من موظفات الإدارة العامة ومكتب الإدارة الانتخابية بطرابلس.

وشهدت الاحتفالية تقديم محاضرة توعوية حول الدعم النفسي للمرأة في بيئة العمل وآليات الحماية من الضغوطات النفسية، ألقتها المستشارة د. ثريا النعاس، إلى جانب مناقشات تفاعلية تناولت قانون العمل، والحقوق الوظيفية، وسبل تعزيز الأداء المهني للمرأة.

كما تخللت الحفلَ عروضٌ مرئية تضمنت فيديو توثيقيًا بمشاركة موظفات المفوضية، واختُتمت الفعالية بتكريم عدد من الموظفات بشهادات تقدير، تعبيرًا عن الاعتزاز بجهودهن وتفانيهن في أداء مهامهن.