في يومه الثاني.. المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي يبحث تعزيز الشراكة بين دول القارتين

أعلن مجلس النواب الليبي انطلاق أعمال اليوم الثاني للمؤتمر العام الثاني للمجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي، المنعقد في مدينة بنغازي، بمشاركة وفود برلمانية وممثلين عن مؤسسات تشريعية من دول آسيوية وأفريقية عدة.وبحسب مجلس النواب، تتواصل خلال جلسات اليوم مداخلات ومناقشات الوفود المشاركة، في إطار تبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات البرلمانية بين دول القارتين.

ويتضمن جدول الأعمال عرض مشروع “الرؤية المستقبلية للعلاقات الآسيوية الأفريقية”، الذي يركز على تعزيز التعاون والشراكة بين الدول الآسيوية والأفريقية في مختلف المجالات، بما يدعم فرص التنسيق والتكامل بين الجانبين.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة الختامية للمؤتمر تلاوة البيان الختامي واعتماده من جانب المشاركين، قبل اختتام أعمال المؤتمر بإصدار “إعلان بنغازي”، الذي يُتوقع أن يتضمن مخرجات وتوصيات الاجتماعات والمناقشات التي شهدتها أعمال المؤتمر.

ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون البرلماني بين الدول الآسيوية والأفريقية، وتوسيع مجالات التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الشراكات بين دول القارتين على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية.