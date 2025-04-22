«في يوم الأرض».. وزارة الثقافة تؤكد التزامها بنشر الوعي البيئي

تحيي وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، على غرار دول العالم، مناسبة “يوم الأرض” الذي يصادف 22 من أبريل من كل عام، وذلك تأكيدًا على أهمية الحفاظ على كوكب الأرض، والتصدي للتحديات البيئية المتنامية التي تهدد مستقبل البشرية.

وفي بيان بهذه المناسبة، أكدت الوزارة أن “الثقافة البيئية تُعد ركيزة أساسية من ركائز التنمية المعرفية المستدامة، مشيرة إلى سعيها الدائم لترسيخ مفاهيم الوعي البيئي والمسؤولية المجتمعية من خلال البرامج والأنشطة الثقافية والفنية التي تبرز أهمية حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية”.

ودعت الوزارة إلى “تعزيز التعاون بين المؤسسات الثقافية والتعليمية والبيئية، من أجل بناء وعي بيئي حقيقي وفاعل يسهم في إحداث تغييرات إيجابية مستدامة، ويُلهم الأفراد والمجتمعات نحو سلوكيات أكثر احترامًا للطبيعة”.

وشددت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية في ختام بيانها على أن “الاهتمام بالبيئة لم يعد ترفًا بل ضرورة وجودية، تتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع، من أجل حاضر أكثر أمنًا ومستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة”.