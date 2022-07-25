في 4106 مدرسة.. إنطلاق امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية

انطلقت اليوم الإثنين الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي، على مستوى البلاد.

وقال المركز الوطني للامتحانات إنّ الطلاب كافة تقدموا لإجراء عملية الامتحانات داخل مدارسهم التي يبلغ عددها نحو 4106 مدرسة موزعة على كافة أرجاء البلاد.

وأوضح المركز، أنّ عدد المتقدمين لأداء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي لهذا العام بلغ نحو 169140 ألف تلميذ وتلميذة، منهم 87879 ذكور و 81261 إناث، وعدد 4904 تقدموا بصفة قيد منازل، وعدد 57 طالب وطالبة سيجرون امتحاناتهم داخل 1322 لجنة امتحانية

وأكد المركز، أن الأسئلة موزعة على عدد 13 دائرة توزيع بمختلف المناطق والمدن بمراقبات التربية والتعليم، مشيرا أنّ الأسئلة ستكون على المستوى العلمي العام لكافة التلاميذ.

ونوّه المركز، كافة الطلاب بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي يعد من أبرزها دخول الطالب إلى اللجنة بدون أي أجهزة إلكترونية وإدخال المقررات الدراسية من كتب ومذكرات إلى داخل لجنة الامتحانات.