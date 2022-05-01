قائد إيريني: نستبعد توقف تهريب النفط في ليبيا قريبا

قال قائد العملية الأوروبية في البحر المتوسط إيريني ،ستيفانو توركيتّو، إنّه يستبعد توقف عمليات تهريب النفط في ليبيا في الوقت القريب.

وأضاف توركيتّو، بحسب ما نقلته وكالة نوفا الإيطالية، الجمعة، أنّ استمرار وجود المنظمات الإجرامية المتورطة في الاتجار غير المشروع وتوقعات الربح؛ يجعل من المتوقع ألا يتوقف تهريب النفط الليبي.

وأشار قائد عملية إيريني إلى تنامي هذه الظاهرة؛ مع تفاقم حالة عدم الاستقرار في أعقاب الحروب التي شهدتها ليبيا منذ عام 2011.

وكانت العملية البحرية الأوروبية إيريني قد أعلنت، بداية أبريل الجاري، عن حصيلة نشاطها خلال عامين من انطلاق المهمة العسكرية، حيث قامت بإرسال 35 تقريرا خاصا إلى مجلس الأمن يتعلق بأحداث مهمة حول العملية.