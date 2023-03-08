قائد الأفريكوم: أنشطة فاغنر في ليبيا مزعزعة للاستقرار

قال قائد الأفريكوم مايكل لانجلي على هامش مؤتمر رؤساء الدفاع في إفريقيا المنعقد في روما إنّ الدبلوماسية والتنمية والدفاع هو نهج شامل ثلاثي الأبعاد للولايات المتحدة في إفريقيا.

وأوضح لانجلي أنّ أنشطة فاغنر الروسية في ليبيا ومالي وجمهورية إفريقيا الوسطى مزعزعة للاستقرار، عبر «تكتيكات وحشية» و«انتهاكات حقوق الإنسان».

وذكر لانجلي أنّ رد الولايات المتحدة على اختراق مجموعة فاغنر الروسية يكمن في دعم الدول الأفريقية من خلال نهج شامل.

وتابع قائد الأفريكون أنّهم يعتقدون أنّه بشكل جماعي عبر كل هذه العمليات والاستثمارات والأنشطة، يمكن تحقيق أهداف طويلة الأجل لهذه البلدان.