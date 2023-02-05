قائد الجيش السوداني: لا نخطط لإنقلاب على الاتفاق الإطاري

نفى رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، السبت، أن يكون الجيش يخطط للانقلاب على الاتفاق الإطاريّ.

جاء ذلك في كلمة له خلال حفل زفاف جماعيّ في اليوم الثاني من جولته بولاية نهر النيل ، وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي، اطلعت عليه الأناضول.

وذكر البرهان أنّ القوات المسلحة لا تخطط للانقلاب على ما اتفقت عليه، بل تسعى إلى أن يتوافق السودانيون, ويتّحدوا لإخراج البلاد من وضعها الراهن، وهي ماضية في البحث عن الحلول التي يمكن أن تجمع الناس.

وشدد البرهان، على أنّ الجيش ليس ضد أحد، وقد وقّع على الاتفاق الإطاري على ألا يُقصي الآخرين، وأن يشمل النقاش حول القضايا المتفق حولها كل القوى السياسية.

ودعا البرهان جميع الأطراف للكف عن المضيّ بالعملية السياسية بمعزل عن بقية القوى السياسية، قائلا: «الجيش لا يريد أن يمضي في الاتفاق الإطاري مع جهة واحدة، بل يريد مشاركة الجميع في تنفيذه».

وفي يناير الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على الاتفاق الإطاري المبرم في 5 ديسمبر من العسكريين والمدنيين، للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل.