قائد الجيش: رسالتنا حماية لبنان أرضاً وشعباً وهوية

أكد قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، أن رسالة الجيش تتمثل في حماية لبنان أرضاً وشعباً وهوية، وضمان الأمن لجميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم، باعتباره أحد مقومات استمرار الدولة.

وجاءت تصريحات هيكل خلال لقائه طلاب جامعة الروح القدس – الكسليك بمناسبة العيد الـ82 لاستقلال لبنان.

وشدد هيكل على أهمية الوحدة الوطنية والتضامن بين اللبنانيين لمواجهة التحديات الراهنة، داعياً الطلاب إلى الإيمان بلبنان والدعم المستمر للجيش، والتحلي بالعزيمة والثقة بالنفس لتحقيق تطلعاتهم.

وأكد أن الجيش ينظر بعين واحدة إلى جميع المواطنين، ويؤدي واجبه بشفافية واحتراف، مع الإشارة إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى في سبيل حماية الوطن.

وتأتي هذه التصريحات بعد يومين من غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في حارة حريك، أدت إلى مقتل رئيس أركان “حزب الله” هيثم علي الطبطبائي، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 28 آخرين، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

ويذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، لكن إسرائيل لم تنسحب بعد من خمسة مواقع استراتيجية جنوب لبنان، مستمرة في تنفيذ ضربات جوية على مناطق متفرقة.

في سياق متصل، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفيًا بالرئيس اللبناني ميشال عون، مهنئاً إياه بالذكرى الـ82 للاستقلال، ومؤكداً دعم مصر الدائم لسيادة لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، وحصر السلاح بيد الدولة.

وأكد الرئيس عون التزام لبنان بالحفاظ على مؤسسات الدولة الشرعية ودعم الجيش اللبناني، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم للجيش في مواجهة التحديات الأمنية.

وأشار عون إلى أن “حزب الله” يدرك انتهاء دوره العسكري ويسعى للحصول على مخرج لائق، مؤكداً أن الخيار الوحيد أمام لبنان هو التفاوض لتأكيد هوية الدولة، وممارسة الضغط الدولي على إسرائيل لوقف الانتهاكات المستمرة.