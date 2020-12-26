قائد عسكري إيراني يزور جزيرتين متنازع عليهما مع الإمارات

زار قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنغسيري، جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى المتنازع عليهما مع الإمارات بمياه الخليج لتفقد قواته هناك.

ودعا تنغسيري القوات البحرية لليقظة، مؤكدا جاهزيتها “للدفاع عن الأمن القومي الإيراني”، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

وأوضح أن الهدف من تفقد الجزيرتين هو “الاطلاع على جهوزية القوات الإيرانية والتأكد من القدرات القتالية والاستعدادات”، مضيفا أن “قواتنا ومنظوماتنا الدفاعية والمعدات العسكرية على المستوى المطلوب وعلى أتم الاستعداد للدفاع عن حدودنا البحرية والمصالح القومية الإيرانية.”

وشدّد خلال زيارته على “ضرورة الحفاظ على القدرات القتالية والإشراف الاستخباراتي للقوات الإيرانية في مياه الخليج”.

هذا وتعتبر جزر طنب الصغرى، طنب الكبرى، وأبو موسى ذات أهمية إستراتيجية واقتصادية كبيرة، حيث تقع شرقي الخليج وتطل على مضيق هرمز الذي يمر عبره يوميا حوالي 40% من الإنتاج العالمي من النفط.

يُشار إلى أن الجزر الثلاث خاضعة منذ العام 1968 للسيطرة الإيرانية، وهي محل نزاع مع الإمارات التي تطالب بها باعتبارها جزءا من أراضيها، بينما تؤكد طهران ملكيتها للجزر.