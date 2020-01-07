قائد ليبي.. أسلحة متطورة وصلت مع القوة التركية

آمر قوة الإسناد أصبح بالإمكان إسقاط أي طائر مسيرة [انترنت]

كشف ناصر عمار، آمر قوة الإسناد في الجيش الليبي، التابع لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، عن طبيعة الدفعة الأولى من القوة التركية التي وصلت إلى العاصمة طرابلس ومهامها.

وأوضح عمار أن القوة التي وصلت عبارة عن فنيين ومتخصصين في تقنيات التشويش وتركيب منظومات الدفاع الجوي، لمواجهة الطائرات التي تعمل مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وكشف عن استلام القوات الليبية أسلحة متطورة، وقال: “الآن أصبح بالإمكان إسقاط أي طائرة، تهاجمنا، وأصبح لدينا ذراع طويلة وقمنا بقصف قاعدة الوطية، التي تتمركز بها قوات حفتر”