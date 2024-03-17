قائد منتخب قطر يعلن اعتزال اللعب دولياً

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اعتزال قائد “العنابي”، حسين الهيدوس، اللعب دوليًا، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات ومرور أسابيع قليلة على تتويج بلاده بكأس آسيا.

وتوجه الاتحاد القطري، في بيان، بالشكر والتقدير إلى حسين الهيدوس بعد مسيرة كبيرة مع المنتخبات الوطنية على مدار 16 عاما.

وقالت «شبكة بي إن سبورتس»، السبت: «قائد العنابي يضع حداً لمسيرته برفقة المنتخب القطري بإعلانه الاعتزال الدولي بعد مشوار حافل امتد 16 عاماً ختمها حسن بلقب كأس آسيا 2023».

وانضم الهيدوس (33 عاما) لصفوف المنتخب القطري في عام 2008، وحصل وقتها على جائزة أفضل لاعب واعد من الاتحاد المحلي.

وقاد الهيدوس قطر للفوز بلقب كأس آسيا لأول مرة في 2019، قبل أن ينجح الفريق في الاحتفاظ باللقب على أرضه، الشهر الماضي.

ويلعب الهيدوس في مركز الوسط الهجومي وصانع اللعب، ويجيد أيضاً شغل مركز الجناح، وهو لاعب صاحب إمكانات فنية عالية، ويحظى بشعبية كبيرة بين زملائه.

وصنع الهيدوس ثلاثياً متفاهماً في منتخب قطر مع أكرم عفيف، هداف كأس آسيا 2023، والمعز علي هداف كأس آسيا 2019.

وسيواصل الهيدوس مسيرته على مستوى الأندية مع فريق السد الذي يمثله منذ 2007.