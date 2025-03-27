قائمة أعلى اللاعبين أجرا في «البريمرليغ».. كم يتقاضى «محمد صلاح»؟

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، “عن قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري الإنكليزي الممتاز، والتي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، في المركز الرابع”.

ووفق الصحيفة، “يتصدر النرويجي إيرلينغ هالاند قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في موسم 2024-2025 من الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وبحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، “فإن هالاند بات أعلى اللاعبين أجرا بعد تمديد عقده مع مانشستر سيتي حتى عام “2034، ويتقاضى هالاند (24 عاما) راتبا شهريا ضخما يبلغ 2.57 مليون يورو”، ما يجعله “سيبورغ لا يُقهر”، على حد وصف الصحيفة الفرنسية.

وأضافت الصحيفة، “يأتي خلفه زميله في السيتي، البلجيكي كيفن دي بروين، الذي يتقاضى 2.06 مليون يورو شهريا”.

وفيما يلي ترتيب أعلى اللاعبين أجرا في “البريميرليغ”:

1- إيرلينج هالاند – 2.151 مليون جنيه إسترليني شهريًا.

2- كيفين دي بروين – 1.723 مليون جنيه إسترليني شهريًا.

3- كاسيميرو – 1.505 مليون جنيه إسترليني شهريًا.

4- محمد صلاح – 1.505 مليون جنيه إسترليني شهريًا.

5- ماركوس راشفورد – 1.397 مليون جنيه إسترليني شهريًا.

6- رحيم سترلينج – 1.397 مليون جنيه إسترليني شهريًا.