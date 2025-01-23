قائمة أغنياء كرة القدم.. «ريال مدريد» أول نادي بالعالم يتخطى «المليار يورو» بموسم واحد

تصدر الفريق الإسباني “ريال مدريد “، قائمة “ديلويت” لأفضل الأندية من حيث الإيرادات في العالم مرة أخرى.

وبحسب القائمة، “بات “ريال مدريد” أول ناد لكرة القدم يحقق مليار يورو من الإيرادات في موسم واحد، وجاء ذلك في موسم 2023 – 2024، بعد أن حقق 3 ألقاب، بما فيها الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، إضافة إلى زيادة إيرادات أيام المباريات بعد الانتهاء من أعمال التجديد في ملعب “سانتياغو برنابيو” ضمن ريال الصعود لصدارة القائمة”.

وقالت “ديلويت” الشركة المختصة في تقديم خدمات التدقيق، والاستشارات، والخدمات الاستشارية المالية، وإدارة المخاطرالمؤسسية والمالية، إن “إيرادات “ريال مدريد” من أيام المباريات تضاعفت إلى 248 مليون يورو، في حين أدارت رعاية جديدة لأكمام القمصان وزيادة مبيعات منتجات النادي إيرادات تجارية بلغت 482 مليون يورو، بزيادة 19 %، لتتفوق إيراداته على إيرادات “مانشستر سيتي” الإنكليزي بطل إنجلترا القياسي (4 مرات على التوالي) الذي ظل في وصافة القائمة بإيرادات 838 مليون يورو، لكن الفارق بينه وبين “الريال” اتسع من 5 ملايين الموسم الماضي إلى 17 مليون إسترليني”.

وبين التقرير، “أن أعلى 20 ناديا من حيث الإيرادات في العالم حققت رقما قياسيا بلغ 11.2 مليار يورو في موسم 2023 – 2024 بفضل إيرادات قياسية من أيام المباريات والبث وعمليات التجارة، وتفوق نادي “أرسنال” الإنكليزي لأول مرة منذ موسم 2016 – 2017 على ليفربول وخصميه في لندن “تشيلسي وتوتنهام” في العوائد بعدما تراجع سابقا للمركز الـ10 نتيجة غيابه عن مسابقة دوري أبطال أوروبا لفترة 5 سنوات، وعاد “أرسنال” إلى المسابقة العريقة الموسم الماضي وقفز للمركز السابع في العوائد بالقائمة، وصعد “مانشستر يونايتد” من المركز الخامس إلى الرابع متفوقا على “برشلونة” الذي تراجع مركزين فيما احتل “ليفربول” المركز الثامن متراجعا عن السابع”، بحسب قناة روسيا اليوم.