قائمة «الغزالة» تُعلن برنامجها الانتخابي لبلدية طرابلس المركز

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، أن مراكز الاقتراع سوف تفتتح أبوابها للناخبين، يوم السبت القادم، لإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس البلدي طرابلس المركز.

وفي هذا الصدد، قدمت قائمة “الغزالة” برنامجها الانتخابي للمجلس البلدي طرابلس المركز.

وبحسب البرنامج، فقد تشكلت القائمة بتمويل ذاتي من الفريق المؤمن بمشروع القائمة، وهي قائمة تنتمي لطرابلس بكل مكوناتها وتضم ثُلة من الكفاءات بتخصصات متنوعة.

وتقول القائمة إنه يحذوها الأمل والإصرار في ترسيخ إمكانياتها لخدمة البلدية وأهلها والوافدين إليها، وشعارها العمل الجماعي لتوظيف موارد البلدية بالشكل الصحيح، وفقاً للقائمة.

وتتمثل رؤية القائمة من أجل بلدية خدمية ذكية ترتقي بالعاصمة وتعمل على تسهيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

وتُشير القائمة إلى أن رسالتها تكمن في أن تبقى طرابلس المركز مشرقة معطاءة لتقديم خدمات مميزة والمكان الأمثل للإبداع والعمل والإنتاج نحو مدينة مزدهرة بطابع حديث بمجهودات أبنائها.

ووفق البرنامج الانتخابي، تتمثل أهداف القائمة في:

تطوير العمل البلدي لتحقيق اللامركزية وتحقيق التنمية المستدامة للبلدية حسب الميزانية الممنوحة

ترسيخ مبدأ الشفافية بين المواطن والمجلس البلدي عبر التواصل المعلوماتي وعقد لقاءات مباشرة معهم بصورة دورية

التعاون مع الجميع بكل شفافية، لجعل طرابلس المركز مثالاً يُحتذى به

العمل على جميع الملفات في خطوط متوازية حسب أولويات كل منطقة

التأكيد على دور القطاع الخاص في التنمية والتطوير والمشاركة مع القطاع العام