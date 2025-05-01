قائمة «صوت الشباب» تُمثل زليتن في سباق انتخابات المجالس المحلية

في خطوة تعكس حيوية الحراك الشبابي المتصاعد في ليبيا، أعلن شباب بلدية زليتن عن تقدمهم بقائمة انتخابية تحت اسم “صوت الشباب”، للمنافسة على قيادة المجلس المحلي للشباب ضمن الاستحقاق الوطني الذي يهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في صناعة القرار المحلي.

وبالتزامن مع هذا التقدم، أشادت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية للشباب بالحراك المتنامي في عدد من البلديات، مؤكدة استمرار فتح باب الترشح والمشاركة أمام الشباب والشابات، عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، ووفق الشروط والمعايير المعتمدة.

وحددت اللجنة البلديات المستهدفة في هذه المرحلة بـ: الزاوية الغرب، العربان، الناصرية، تجرهي، زليتن، القريات، وازن، طرابلس المركز، ظاهر الجبل، قصر الأخيار، نالوت، كاباو.

كما حثت اللجنة المركزية كافة شباب وشابات ليبيا على المشاركة الفعالة في بناء هياكل شبابية منتخبة، تعبّر عن تطلعاتهم وتمنحهم صوتاً مؤثراً في الشأن المحلي.