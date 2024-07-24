«قادبورة» يبحث أداء الشركة الليبية للبريد مع رئيس مجلس إدارتها

التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله محمد قادربوه، ظهر اليوم بمقر ديوان الهيئة بطرابلس، برئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، وذلك لمتابعة أداء الشركة والوقوف على الصعوبات والعراقيل التي قد تواجهها.

وفي مستهل الاجتماع، قدم رئيس مجلس إدارة الشركة نبذة مختصرة عن عمل الشركة، وما تواجهه من مشاكل وصعوبات قد تعرقل أدائها لعملها.

ومن جهته، أشار رئيس الهيئة إلى الملاحظات المسجلة حيال عمل القابضة والشركات التابعة لها، والخطوات الإجرائية المتخذة من قبل إدارة المجلس في التعامل معها وحلحلتها وفقا للقوانين المنظمة واللاوائح المعمول بها.

وأضاف أن الهيئة تهدف من خلال الرقابة المصاحبة ومتابعة أداء عمل الشركة القابضة لا يأتي تصيدا للاخطاء، بل لضمان تنفيذ خططها على الوجه الأكمل، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.