«قادبورة» يبحث عودة الشركات الأمريكية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار

عقد اجتماع لبحث سبل عودة الشركات الأمريكية للمشاركة في مشاريع إعادة إعمار ليبيا، في خطوة هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين ليبيا والولايات المتحدة.

وضم الاجتماع رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه ومدير مكتب متابعة غسل الأموال واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة إبراهيم علي إلى جانب المدير التنفيذي بالجمعية الأمريكية الليبية للأعمال في المجلس الوطني للتجارة الخارجية ليديا جابس.

ونوقش، خلال اللقاء، سبل تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين وبحث سبل عودة الشركات الأمريكية للمشاركة في مشاريع إعادة إعمار ليبيا.

كما تطرّق الاجتماع إلى أهمية الحد من مخاطر الفساد لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتطوير قطاعات الاستثمار والتجارة.

وأكد الحضور على ضرورة تنظيم اجتماع مشترك بهدف وضع خطة عمل فعالة لعودة الشركات الأمريكية للمشاركة في إعادة بناء ليبيا.