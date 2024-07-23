«قادبورة» يتابع أداء العمل بوزارة التخطيط ومصلحة الإحصاء

عقد عبدالله محمد قادربوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ظهر اليوم، اجتماعاً مع كل من: وزير التخطيط المكلف بحكومة الوحدة الوطنية ووكيل الوزارة، وبحضور رئيس مصلحة الإحصاء والتعداد، لمناقشة الملاحظات المسجلة من الهيئة على أداء الوزارة والمصلحة.

وقدم رئيس مصلحة الأحصاء والتعداد شرحاً موسعاً عن الإجراءات التي تقوم بها المصلحة حيال ملف المسح العنقودي الذي تقوم به الدولة، والذي انطلق في سنة 1995م وفق مجموعة من المؤشرات .

وأكد رئيس المصلحة على أن مصلحة الأحصاء والتعداد تولت الجانب الفني لأعمال المسح العنقودي وأن منظمة (اليونيسيف) تتولى التمويل وتغطية النفقات .

وأشار رئيس الهيئة إلى أن آلية العمل لم تكن واضحة فتم تسجيل بعض الملاحظات المتعلقة بالجانب الإداري ، وأنه سيتم تشكيل لجان لمتابعة العمل الميداني للوصول إلى بيانات حقيقية وواضحة يمكن الإستناد عليها في رسم السياسات العامة ووضع الخطط التنموية في الدولة.

وفي ختام الاجتماع أكد قادربوه أن الهيئة لن تتوانى في تقديم الدعم الكامل والمطلق لإنجاح هذا العمل .