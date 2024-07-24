«قادبورة» يعيد افتتاح المقر الإداري لفرع الهيئة بطرابلس

قام رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، بإعادة افتتاح المقر الإداري لفرع الهيئة-طرابلس الكائن بشارع النصر، وذلك بعد إتمام أعمال صيانته المنفذة من قبل جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

حيث قام بجولة تفقّديّة بالمبنى برفقة نائب رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب، عبد الناصر بشير بن نافع، ومدير الفرع، عياد الترهوني، ومديرو الإدارات العامة والمكاتب وبعض مديري الفروع، اطلع خلالها على مدى جاهزية مكاتب الإدارات والوحدات لاستقبال العاملين.

وأثنى على الجهود المبذولة من قبل موظفي الفرع في متابعة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة حسب الاختصاص المكاني له، وفقا لأحكام القانون رقم (20) لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديليه، ولائحته التنفيذية.