قادة الخليج يناقشون تداعيات أزمة «مضيق هرمز»

ترأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مدينة جدة يوم الثلاثاء، القمة الخليجية التشاورية لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وناقشت القمة عدداً من الموضوعات والقضايا المرتبطة بالمستجدات الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود الخليجية حيالها، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وما تفرضه من تحديات أمنية واقتصادية.

وبحثت القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، في إطار مساعٍ لاحتواء الأزمة وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع وتفادي مزيد من التصعيد.

كما تطرقت المداولات إلى تداعيات التوترات في المنطقة على أمن الطاقة والملاحة البحرية، مع التركيز على المخاطر المرتبطة بمضيق هرمز باعتباره أحد أهم الممرات الحيوية لنقل الطاقة والتجارة العالمية.

وأكد القادة خلال القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي وتعزيز التنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي ويحمي المكتسبات الاقتصادية لدول المجلس.

وفي السياق ذاته، ناقشت القمة سبل خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، إلى جانب مواجهة التحديات المرتبطة بالاعتداءات على المنشآت الحيوية والبنى التحتية، بما يضمن استقرار الإمدادات وحماية المصالح الاستراتيجية.

وتأتي القمة الخليجية التشاورية في ظل مرحلة إقليمية شديدة الحساسية، تتصدرها ملفات أمن الطاقة والملاحة في مضيق هرمز، والتوترات السياسية بين القوى الإقليمية والدولية.

ويولي مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية خاصة لتعزيز التنسيق المشترك بين الدول الأعضاء لضمان الاستقرار الإقليمي وحماية المصالح الاقتصادية والأمنية.