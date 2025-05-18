قادة العالم يتوافدون إلى الفاتيكان لحضور مراسم تنصيب البابا «ليو الرابع عشر»

بعد عشرة أيام من انتخابه، يترأس البابا ليو الرابع عشر اليوم الأحد في ساحة القديس بطرس بالمدينة الفاتيكانية القداس الذي يمثل البداية الرسمية لحبرية أول بابا أميركي في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، وذلك بحضور عشرات الآلاف من الكاثوليك وقادة أجانب بارزين، من بينهم جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي ووزير الخارجية ماركو روبيو.

وُلد البابا روبرت فرنسيس بريفوست في شيكاغو، ويبلغ من العمر 69 عاماً، وقضى أكثر من 20 عاماً في خدمة الكنيسة في بيرو قبل انتخابه في 8 مايو، بعد اجتماع مغلق للكرادلة استمر 24 ساعة.

وتشهد مراسم التنصيب تسليم البابا الرمزين البابويين: الباليوم – وشاح أبيض من صوف الخراف يرمز إلى رعاية المؤمنين – وخاتم الصياد الذي يمثل سلطة البابا وينتهي استخدامه بوفاته.

ويبدأ اليوم البابا جولته الأولى في سيارته البابوية أمام الجموع التي تجمعوا للاحتفاء به، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل السلطات الإيطالية، التي نشرت 5 آلاف عنصر أمني وألفي متطوع في الدفاع المدني، إضافة إلى قناصة وغواصين وسلاح جو يؤمن الفضاء الجوي، مع عمليات مكثفة لمكافحة المسيّرات.

ويأتي هذا التنصيب وسط أجواء حماس في الولايات المتحدة، خاصة وأن البابا ليو الرابع عشر معروف بمواقفه المعارضة لسياسة الهجرة لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

وفي ختام القداس، سيستقبل البابا الوفود الرسمية لقادة الدول واحداً تلو الآخر داخل أكبر كنيسة في العالم، كما أعلن عن دعواته الأولى التي تشمل إطلاق سراح الصحفيين المسجونين والتوسط لحل النزاعات المسلحة عالمياً.

الفاتيكان يكشف أسماء شيوخ وأمراء عرب حضروا حفل تنصيب البابا ليو الرابع عشر

نشر الفاتيكان قائمة كاملة بأسماء الحضور في قداس تنصيب البابا ليو الرابع عشر، والتي تضمنت شيوخاً وأمراء عرباً بارزين.

وشملت القائمة شخصيات من مختلف أنحاء العالم، بينهم قادة سياسيون وأعضاء من العائلات المالكة وسفراء وممثلون رسميون. ومن أبرز الحضور من العالم العربي: الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود القاسمي من الإمارات، يرافقهم السفير عمر غباش والمستشار حمد الشامسي.

كما حضر الرئيس اللبناني جوزيف عون برفقة زوجته، فيما مثل السعودية السفير الأمير فيصل بن سطام بن عبد العزيز آل سعود، إلى جانب عادل الجبير وعبدالرحمن المعيقل. ومن الأردن حضر المستشار الأمير غازي بن محمد والمستشار غازي العبادي، بينما مثل سلطنة عمان السفير نزار بن الجلندي بن ماجد آل سعيد.

وشارك من مصر وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو والسفير حسين السحرتي، ومن العراق السفير صاوان صابر مصطفى البارزاني. كما شهد القداس حضور سفير الكويت ناصر صنهات القحطاني، وسفيرة قطر أسماء ناجي العمري برفقة نوري الأحمد.

ومن سوريا حضر السفير لؤي فلوح، فيما مثل السودان القائم بالأعمال صلاح محمد إسحاق رحمة.

يُذكر أن البابا ليو الرابع عشر أقام قداسه الأول صباح الجمعة في كنيسة سيستين، والذي كان مخصصاً للكرادلة الـ132 الذين انتخبوه يوم الخميس، دون مشاركة الجمهور.