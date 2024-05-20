قادة العالم ينعون الرئيس الإيراني ومرافقيه

نعى قادة ورؤساء دول العالم، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه الذين قتلوا إثر تحطم مروحية كانت تقلهم.

وتقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بالتعازي في الوفاة المأساوية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إثر تحطم المروحية.

وأعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن تعازيه للشعب الإيراني في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، وقال إنهما صديقان حقيقيان وموثوقان لروسيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن الرئيس شي جين بينغ، يعرب عن تعازيه بوفاة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية في حادث تحطم المروحية.

وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في رسالة تعزيته لإيران: “نشعر بحزن عميق إزاء رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي فقد خسرنا شخصا مثاليا وقائدا استثنائيا في العالم..كما كان شقيقنا، سيبقى الرئيس رئيسي دائما إنسانا ممتازا ومدافعا عن سيادة شعبه وصديقاً غير مشروط لبلادنا..عناق صادق من جمهورية فنزويلا البوليفارية وستبقون مثالاً للكرامة والأخلاق والمقاومة”.

وأعرب رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي، عن مواساته لإيران قيادة وحكومة وشعبا وقال: “حزينون ومصدومون إزاء الوفاة المأساوية للرئيس رئيسي والهند تقف إلى جانب إيران في وقت الحزن”.

وأعربت وزارة الخارجية البيلاروسية عن تعازيها بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والمسؤولين رفيعي المستوى الذين كانوا معه على متن المروحية المنكوبة.

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، يوم حداد على الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد الذي كان يرافقه.

وأعرب رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، عن “تعازيه الصادقة” في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين، وقال في بيان: “أفكارنا تتوجه إلى عائلات الضحايا”.

فيما أعرب رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، عن تعازيه للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في وفاة رئيسي والوفد المرافق، قائلا: “لقد صدمنا بشدة من نبأ الخسارة المأساوية التي تكبدتها جمهورية إيران، لقد فقد الشعب الإيراني في شخص الرئيس رجل دولة خدم بلاده بإخلاص”.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن تركيا “تشارك الشعب الإيراني الصديق والشقيق ألمه.. للأسف، الأخبار الواردة من إيران أحزنتنا بشدة”.

وقدم رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني التعازي، قائلا: “نعرب عن تضامننا مع الشعب الإيراني الشقيق ومع الإخوة المسؤولين في الجمهورية الإسلامية بهذه الفاجعة الأليمة”.

وفي رسالة تعزية تقدمت حركة “حماس” بـ”خالص التعزية”، معربة مشاركتها “الشعب الإيراني الشقيق مشاعر الحزن والألم وعن تضامننا الكامل في هذا الحادث الأليم والمصاب الجلل”.

وقالت لجان المقاومة في فلسطين: “فلسطين وشعبها ومقاومتها لن ينسوا ما قدمه الشهيدان المقاومان الرئيس رئيسي ووزير الخارجية لهم”.

وقدم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بوفاة الرئيس الإيراني والوفد المرافق له، كما نعت رئاسة الجمهورية المصرية، رئيسي وعبد اللهيان والوفد الذي كان يرافقهما.

وقدم الرئيس السوري بشار الأسد، تعازيه بمصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مؤكدا تضامن سوريا “مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع عائلات الفقيد الراحل ورفاقه”.

ووجه رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس حسين عرنوس، رسالة تعزية إلى السيد محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني، قائلا: “تعرب حكومة الجمهورية العربية السورية عن أعمق مشاعر الحزن والألم ومواساتها للقيادة والحكومة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهذه الخسارة والفاجعة الكبيرة، فالرئيس الشهيد كان خير أخ وصديق لسورية وشعبها وعمل على تطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع الميادين”.

كما قدم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تعازيه، مؤكدا “أننا نتضامن مع الأشقاء في إيران بهذا الظرف الصعب”.

وأعلنت الحكومة اللبنانية الحداد الرسمي على وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق، كما قدم “حزب الله” تعازيه قائلا: إن رئيسي “كان لنا أخا كبيرا ‏وسندا قويا”.

وكانت مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تعرضت لحادث “هبوط صعب” بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران، ما أدى إلى مقتل الرئيس رئيسي وجمع مرافقيه، وذلك عقب مشاركته في مراسم افتتاح سد “قيز قلعة سي” وفي طريق العودة إلى تبريز.

وأقلت المروحية بالإضافة إلى الرئيس رئيسي، وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وممثل الولي الفقيه في محافظة آذربيجان الشرقية محمد علي آل‌ هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتی إلى جانب مرافقين وطاقم المروحية.هذا